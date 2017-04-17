中市虹揚橋調撥車道 有效紓解車流

台中市虹揚橋調撥車道有效紓解車流，市府副市長林陵三表示，未來擴大實施至其他易壅塞路段。（盧金足攝）

台中市實施虹揚橋調撥車道一周以來，經市府交通局調查結果，1個小時整體可多紓解1200部車輛，大幅改善回堵至台74主線及周邊的路況；副市長林陵三今天（17日）在市政會議上肯定調撥車道成果，未來市府將持續滾動式檢討，並擴大至其他易壅塞路段，讓台中交通更加順暢。

連接台中工業區與市中心的虹揚橋，每逢下班尖峰時間進城方向交通量為出城3倍，但現有道路配置卻是2：2，常有壅塞情形，且匝道停等車流常回堵至台74快速道路主線。

為改善此狀況，市府成立跨局處決策小組經多次現勘後，決定自4月10日起的上班日下午5時至7時實施車道調撥。交通局副局長馮輝昇今天在市政會議上，進行虹揚橋調撥車道改善成效專案報告。

馮輝昇表示，長度約200公尺的朝馬路(虹揚橋)調撥車道，可供進城方向左轉環中路車輛使用；工程調整措施包括環中路削減人行道增加轉彎半徑、朝馬路(環中路至朝馬路158號)改為3車道、環中路往北慢車道24小時禁止左轉；工程完成並立即檢討交通措施、調整號誌秒數與警力布署，加強宣導提醒駕駛人依指揮行駛。

實施調撥車道與相關交通配套措施後，環中路與朝馬路1個小時整體可多紓解1200部車輛，其中，台74線下匝道增加綠燈10秒後，車輛停等長度自275公尺，縮減為75公尺；虹揚橋(往東方向)調撥車道200公尺、減少綠燈15秒後，車輛停等長度自460公尺，縮減為200公尺，有效紓解車流。

林陵三肯定虹揚橋調撥車道成果，他感謝交通局及警察局的用心，縮減虹揚橋下班時間塞車情形，也讓74號道路及周邊台灣大道，達到分流效果，改善整體交通，未來市府也將持續檢討，擴大至其他易塞車路段，改善塞車情況。

交通局表示，雖然虹揚橋調撥車道是台中市首次實施，少數用路人不習慣，但初步觀察成效良好，不僅成功縮短朝馬路(虹揚橋)進城方向1.5個週期、縮減停等車隊2分之1的預期目標，經適度延長台74下朝馬交流道的綠燈秒數，也有效疏解下匝道的回堵車流。

未來交通局除持續滾動檢討、適時調整外，也將持續針對台74各匝道易壅塞路口(段)，研擬改善措施，以疏解台74匝道停等車流回堵至主線的情形，改善台74沿線的塞車問題。

(中時)