流行音樂節目製播國際工作坊　招生開跑

北市文化局主辦「2017流行音樂節目製播國際工作坊」，邀請國際知名專業團隊BAMM.tv來台，即日起開放報名。（北市文化局提供）

北市文化局主辦「2017流行音樂節目製播國際工作坊」，邀請國際知名專業團隊BAMM.tv來台，為流行音樂製播相關產業工作者設計課程，進行指導與交流，即日起招生報名到5月22日止，課程6月下旬登場，全程在公共電視台進行。

BAMM.tv是英國音樂新媒體國際視聽專業製作團隊，成員來自歐洲及北美，已製作超過275位藝人、3000首歌曲影音內容，在國際間累積豐富的影視音產業實務合作經驗，曾承接製作Google、Samsung、Playboy、Jawbone、Whole Foods等國際大型專案，2011年更開始與中華電信、凱擘大寬頻等台灣企業合作。

這次流行音樂節目製播國際工作坊分為3階段課程，涵蓋系統理論、專業分組與節目錄製實作。第1階段為「現場音樂節目製作理論」，包括藝術和舞台導演、現場音樂節目成音工程、現場表演的攝影機操作、技術指導與現場導播。

第2階段為「攝影棚工作實作引導」，延續第1階段理論與技術，在節目現場進行演練；第3階段「攝影棚現場表演節目錄製及後期製作實作」，學員將與國際講師共同討論、規劃，並實際操作、錄製、後製完成1集流行音樂節目。

上課時間為6月17日到24日，即日起招生到5月22日止，採線上報名（網址：http://www.accupass.com/go/popmusicworkshop），BAMM.tv團隊將評選出30名國內具經驗之導播、後製、攝影、成音等影視音工作者。

(中時)