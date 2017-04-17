消防車淪為送餐車 消防局：慰勞同仁
消防勘災車竟變成送餐車！王姓男子14日晚在暖暖街某餐廳外，看見基隆消防局的災情勘查車停在門口，細看才發現，後車廂竟放著10盤擺盤水果。消防局表示，當天暖暖分隊是要慰勉同仁辛勞，並慶祝一名同仁即將大婚，但車輛使用方式確有不妥，查明後會懲處。
14日晚間8點多，王男行經暖暖街餐廳，發現一台消防車在餐廳門口，後車箱放著10多盤切好的水果盤。王男認為，消防車上方有警示燈，車輛還印著「暖暖41」的字樣，懷疑是公器私用，於是把照片拍下來檢舉。
基隆市消防局表示，暖暖分隊為勉勵同仁，並慶祝1位即將結婚的同仁，於是跟餐廳訂餐，但因消防人員仍需待命，故無法隨意離隊。再加上分隊未配置後勤車，所以才會派勘災車去載菜餚。
消防局表示，勘災車的使用方式的確不妥當，現已交由督察單位調查，會依例懲處，但辛苦的消防隊員偶爾加菜，希望民眾能多加體諒。
一名消防隊員無奈說，隊上有10名隊員，只能統一到外面餐廳採買外食，有時為了因應突發狀況，消防隊員得待命，不能擅離職守，如果連買東西都不行，難道我們都不用吃飯？
消防隊主管表示，勘災車屬救災車輛，依規定只有執行救災勤務才能做使用。消防後勤車、查察車則屬勤務車，平時可做洽公使用。因分隊也有買菜、購物的需求，使用勤務車運送餐點符合規定。
(中時)
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