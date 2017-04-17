中市府邀彰投苗共推宗教場所低碳認證
台中市政府致力輔導宗教場所節能減碳措施，並全台首創宗教場所低碳認證，去年共減少約4萬3058公噸二氧化碳排放，成果顯著。今年再邀請彰化、南投、苗栗等三縣市加入，共同推動宗教場所低碳認證，希望四縣市展現跨域治理精神，共同改善中部空氣品質。
民政局長蔡世寅表示，台中市推動宗教場所節能減碳措施推陳出新，不但全國首創空氣宣導旗幟、及訂頒宗教場所低碳認證辦法外，今年更推廣團拜一炷香、環保禮炮及電子鞭炮使用，也獲得許多宮廟響應。
今年市府沿續去年成果，結合彰化、南投、苗栗四縣市共同推動，並在3月27日召開四縣市研商會議，請各縣市於5月31日前訂定相關認證要點，並完成共同認證協議。他並鼓勵台中市符合低碳認證條件的宮廟於4月30日前提出申請，爭取榮譽。
民政局說，適逢中部地區三月媽祖慶典熱潮，民政局與各宮廟合作推廣環保禮炮及電子鞭炮使用，以減少各宮廟遶境慶典的傳統鞭炮，包括霧峰福新宮、福安宮遶境、梧棲朝元宮慶典、北區元保宮保生大帝六天遶境祈福活動，及近期將舉辦天上聖母遶境活動的太平太和宮，與正熱烈舉行十八庄遶境的旱溪樂成宮等宮廟；而大甲區公所更首創於辦理活動中心動土典禮時使用環保禮炮車，落實低碳作為。
(中時)
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