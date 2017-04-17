韓媒：檢方對前總統朴槿惠提起公訴

南韓前總統朴槿惠（中）於3月31日被補，從首爾中央地方檢察廳移送至首爾看守所。（新華社）

韓聯社17日下午發出快訊，南韓檢方對前總統朴槿惠提起公訴。

檢方先前指控朴槿惠涉嫌與其親信崔順實共謀，要求三星向崔順實、Mir財團和K體育財團、由崔順實外甥女張某運營的韓國冬季體育英才中心提供約298億韓元（約合新台幣8.08億元）。南韓法院3月31日凌晨簽發了對前總統朴槿惠的逮捕令，朴槿惠成為南韓第3位被法院批准逮捕的前總統。

南韓檢方特別調查本部專案組多次到看守所，對朴槿惠進行訊問後，今天（17日）對朴槿惠提起公訴。

(集團連線報導)