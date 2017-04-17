台東原住民部落大學開學，以傳承文化為目標

台東縣原住民部落大學，今天舉辦開學典禮，校長黃健庭體驗布農族傳統手工藝。（莊哲權攝）

台東縣原住民部落大學，今天歡喜舉辦開學典禮，黃健庭頒發講師證書。（莊哲權攝）

以傳承文化為宗旨，台東縣原住民部落大學，今天舉辦開學典禮。（莊哲權攝）

台東縣原住民部落大學，今天舉辦開學典禮，今年規畫學分認證，可抵免大學學分，以鼓勵族人學習意願；縣長黃健庭說，全球化社會對傳統文化造成很大的衝擊，應該守住自己最根本的文化，才不會在全球化的洪流中漂流、消失。

台東縣原住民部落大學邁入第16年，課程以文化產業占50％，已連續兩年中央評鑑獲甲等，縣長兼部落大學校長黃健庭表示，今年要力拚優等，第1學期4到6月，第2學期7至9月，預計全年學員人數至少600人以上，將傳承文化的種子散播下去。

黃健庭說，全球化社會對傳統文化造成相當大衝擊，我們一定要守住自己最根本的文化，發展在地產業，突顯在地特色，與世界連結，才能免於在全球化浪潮中消失。

為了鼓勵更多部落族人學習意願，部落大學今年也規畫在課程中選定兩門課程提送教育部作為大學學分認證，可以爭取正式學位，同時培育技職講師成為能到大專院校授課的合格講師。

黃健庭表示，文化是在部落生活中自然產生，但是在原漢混居嚴重、人口大量外流情況下，只好由部落大學輔助，讓文化得以持續傳承。

部落大學今年仍持續委託空中大學辦理，課程分為語言文化、產業發展、資訊教育、社群實用等4大學程，開班地點分為台東市區（含台東市、卑南鄉）、南迴區（含金峰、太麻里、大武、達仁等鄉）、縱谷區（含關山鎮、海端、池上、鹿野、延平等鄉）、東海岸區（含成功鎮、長濱、東河等鄉）、離島區（蘭嶼鄉）等五處，並分別於台東市區豐里國小、南迴區大王國小、縱谷區初來國小、東海岸區信義國小以及離島區蘭嶼中學設立分校學習服務中心，貼近部落就近服務。

(中時)