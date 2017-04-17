張景森批天龍地鼠國 鄭文燦：表達交通建設區域均衡概念

鄭文燦（左二）認為，張景森以天龍國、地鼠國比喻各地軌道建設，應該是要傳達交通建設區域均衡的概念。（楊明峰攝）

對於行政院政委張景森以「天龍國」批評大台北軌道交通建設一事？桃園市長鄭文燦回應，張景森用天龍國與地鼠國比喻，認為是要傳達交通建設區域均衡的概念。

鄭文燦指出，桃園、台中、台南、高雄，都有新捷運計畫獲得支持，審查結果中，新北市有多項計畫獲得支持。他認為，北、桃間需要捷運接軌，除機場線以外，希望新莊到桃園的棕線，以及鶯歌到八德的三鶯線延伸段，都要盡快定案。北北桃3個生活圈密切接軌，將擴大首都的意義，讓每個城市具備競爭力。

(中時)