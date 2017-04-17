高雄立志中學辦飢餓體驗營 為敘利亞傷亡者默哀
立志中學舉辦飢餓體驗營長訓練，訓練當天全體到場師生為此次的敘利亞攻擊事件默哀一分鐘，悼念所有在災難中逝去的生命，同時也為了下個月將舉辦的飢餓體驗活動提前暖身，師生們體驗飢餓、救援飢餓的決心萬分堅定，以自身力量幫助遠在敘利亞的所有飢餓貧童。
立志中學不僅重視學生的課業，對品德教育的要求也極高，把世展會等校外活動也帶進校園，希望學生能從中學習、體驗飢餓、救援飢餓，培養同理心，關懷他人。
台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，敘利亞內戰已持續超過6年，許多弱小生命就葬送在無情槍砲彈火之中，還來不及長大就結束短暫的生命，世界展望會將持續投注物資，並展開救援行動，也希望全體國人共同關注敘利亞難民，伸出援手拉他們一把，讓敘利亞人知道世界上還有溫暖還有愛，永遠不要放棄希望。
自2011內戰爆發以來，有約500萬人逃離敘利亞，其中半數是兒童，根據聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，目前有1350萬敘利亞人民急需幫助，630萬人在境內流離失所，而有470萬人在難以到達或受圍困的區域。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。