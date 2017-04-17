高雄立志中學辦飢餓體驗營 為敘利亞傷亡者默哀

立志中學師生為敘利亞攻擊事件傷亡者默哀。（世展會提供）

立志中學舉辦飢餓體驗營長訓練活動。（世展會提供）

立志中學舉辦飢餓體驗營長訓練，訓練當天全體到場師生為此次的敘利亞攻擊事件默哀一分鐘，悼念所有在災難中逝去的生命，同時也為了下個月將舉辦的飢餓體驗活動提前暖身，師生們體驗飢餓、救援飢餓的決心萬分堅定，以自身力量幫助遠在敘利亞的所有飢餓貧童。

立志中學不僅重視學生的課業，對品德教育的要求也極高，把世展會等校外活動也帶進校園，希望學生能從中學習、體驗飢餓、救援飢餓，培養同理心，關懷他人。

台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，敘利亞內戰已持續超過6年，許多弱小生命就葬送在無情槍砲彈火之中，還來不及長大就結束短暫的生命，世界展望會將持續投注物資，並展開救援行動，也希望全體國人共同關注敘利亞難民，伸出援手拉他們一把，讓敘利亞人知道世界上還有溫暖還有愛，永遠不要放棄希望。

自2011內戰爆發以來，有約500萬人逃離敘利亞，其中半數是兒童，根據聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，目前有1350萬敘利亞人民急需幫助，630萬人在境內流離失所，而有470萬人在難以到達或受圍困的區域。

(中時)