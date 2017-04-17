美麗信酒店集團 即日起可使用Apple Pay
Apple Pay行動支付已正式在台開通，「果粉」之間蔚為風潮，美麗信酒店集團秉持著創新、服務精神，民眾即日起在集團酒店住宿或餐飲消費，都可使用Apple Pay支付，3秒內立即完成付款程序。
新竹美麗信酒店表示，隨著數位科技發展日新月異，行動支付已在全球蔚為風潮，台灣3月底成為全球第14個可使用Apple Pay的國家或地區。
新竹美麗信酒店指出，台北美麗信花園酒店即日起開放顧客使用Apple Pay付款，新竹美麗信酒店預計4月底提供服務，消費程序將更安全、便捷，趕上旅館業這波行動支付新浪潮。
新竹美麗信提供Apple Pay使用小指南，先進入「Wallet」程式，並點選「Apple Pay」選項，依系統逐一設定，輸入欲使用的信用卡或金融卡並完成設定程序；將iPhone靠近付款感應裝置，使用Touch ID或輸入付款密碼即可完成付款；完成付款後，Apple Pay的手機畫面會顯示付款金額。
新竹美麗信也提醒消費者，Apple Pay付款感應時，無需網路連線，但更新消費明細需和網路連線。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。