美麗信酒店集團 即日起可使用Apple Pay

Apple Pay行動支付已正式在台開通，「果粉」之間蔚為風潮，美麗信酒店集團秉持著創新、服務精神，民眾即日起在集團酒店住宿或餐飲消費，都可使用Apple Pay支付，3秒內立即完成付款程序。

新竹美麗信酒店表示，隨著數位科技發展日新月異，行動支付已在全球蔚為風潮，台灣3月底成為全球第14個可使用Apple Pay的國家或地區。

新竹美麗信酒店指出，台北美麗信花園酒店即日起開放顧客使用Apple Pay付款，新竹美麗信酒店預計4月底提供服務，消費程序將更安全、便捷，趕上旅館業這波行動支付新浪潮。

新竹美麗信提供Apple Pay使用小指南，先進入「Wallet」程式，並點選「Apple Pay」選項，依系統逐一設定，輸入欲使用的信用卡或金融卡並完成設定程序；將iPhone靠近付款感應裝置，使用Touch ID或輸入付款密碼即可完成付款；完成付款後，Apple Pay的手機畫面會顯示付款金額。

新竹美麗信也提醒消費者，Apple Pay付款感應時，無需網路連線，但更新消費明細需和網路連線。

(工商)