高教工會指私校退場條例圖利校董 教部：校董一毛錢都不能拿走

高教工會今天指《私立大專院校轉型及退場條例》圖利私校校董。（林志成攝）

少子化將造成許多大學退場，教育部提出《私立大專院校轉型及退場條例》草案，將在4年內設置50億元基金以作為私校轉型及退場用途。不過高教工會今批評，這個條例是「損及公益、圖利校董」的轉型退場政策。

教育部技職司長楊玉惠回應，此法案是要讓辦不下去的學校早點決定要轉型或退場，以免耽誤學生的學習。私校一旦要退場，校產要優先拿來處理教職員的欠薪或發放資遣慰助金，如果沒有現金，可向教育部的基金融資來解決問題。

「學校停辦後，校董一毛錢都拿不回去。」楊玉惠說，依據這個法令，退場學校的校產，只能作為公益用途，絕不會落入私人口袋，「教育部未圖利校董」。

教育部今年2月提出《私立大專校院轉型及退場條例》草案，將於近日送交行政院審查後，轉到立法院審議，希望本會期通過，讓招不到學生的學校轉型或退場有所依據。

高教工會今（17）日舉行記者會批評這個法案「損及公益、圖利校董」，理事長劉梅君說，私立大專校院經營不下去，就依法令將校產回歸地方政府，現在長照、托兒政策都很需要資源，這些退場學校的土地、校舍剛好可以派上用場。

「政府很仁慈，但用錯地方。」劉梅君說，依《私立大專校院轉型及退場條例》，私校經營不下去，政府要客氣的問，「你們還需要什麼東西，才願意停辦」，並提供金援讓學校去資遣老師，實在離譜，「應該直接拿校產作為後續處理的經費」。

高教工會執行秘書陳炯廷表示，預估112學年將減少20至40所大學，若以40間大學退場來計算，他們的校產總值高達1300億元。如果《私立大專校院轉型及退場條例》上路，等於是白白將教育部的50億元基金送給私校校董，還讓他們可從中掏空1300億元校產。

「師生權益無保障，優退慰助恐成空！」高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒說，此條例對於學校停辦後的教職員慰助金發放標準、條件及領去金額，均無規範，而是由學校訂定，將使得教師失業後得不到法律明文保障的補償。

(中時)