貫通石超夯 民眾驚呼：好多人想生

交通部公路總局於屏東縣政府前發放貫通石，吸引上千民眾前來排隊索取。（林和生攝）

陳姓夫妻結婚4年一直沒有小孩，徹夜排隊求石，希望帶來「好孕」。（林和生攝）

交通部公路總局日前進行草埔隧道拓寬工程，施工後蒐集的貫通石，於今(17)日上午屏東縣政府前進行發放，吸引上千民眾排隊索取，有夫妻凌晨1點就前來卡位，1000張號碼牌不到半小時便發放完畢，撲空民眾驚呼：「求子力量強大，沒想到那麼多人想生」。

工程人員指出，貫通隧道時從雙邊爆破貫通點的石頭稱為「貫通石」，因具高能量，被認為有避邪、甚至招財功效，其中民間更點名有助孕效果，讓人深信不疑，因此每次只要有隧道完成貫通，總有許多民眾等著索取石頭。

今日凌晨1點，一對陳姓夫妻就從潮州特地前來排隊，分別拿到號碼牌1號及2號，2人表示，結婚4年一直沒有生小孩，看遍中西醫，也做過人工受孕，但肚皮還是一點消息都沒有，所以徹夜排隊領貫通石，希望帶來「好孕」。

有些民眾稍晚趕到，不過石頭早已被索取一空，讓人直呼可惜。高南二段段長蔡明君表示，沒有領到的民眾不要失望，因隧道還有2處隧道點要貫通，未來還有2次發送機會。

蔡明君表示，南迴公路拓寬工程中的草埔隧道長4.6公里，是工程中最艱難的一段，造價高達52億元。工程人員共在隧道段打了4座豎井，再從豎井兩面打通，之前已貫通第一處，3月底再貫通第二處，剩下兩處預計明年3月前貫通，民國108年底就能通車。

(中時)