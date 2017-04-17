中市客家桐花祭結合浪漫台三線 發揚客家文化
受氣候因素影響，今年桐花開花時間遲到，客委會辦「台中2017客家桐花祭」，配合四月底到五月初的花期，在霧峰區、后里區、外埔區三地繽紛登場，也要串連中央推動台三線客庄浪漫大道，邀請台中、桃園、新竹、苗栗等4縣市府攜手發揚客家文化。
客委會主委劉宏基今天在市政會議，針對2017客家桐花祭活動計畫、內容及預期效益進行專案報告，市府利用4月底至5月初花季盛開期間，規畫在霧峰、后里、外埔等山海屯區舉辦三場客家桐花祭活動。
活動包括桐花步道健行、淨山、客家美食饗宴、客家特色產品展示等精彩活動，邀請民眾共賞桐花，發揚客家文化。
行政院客委會今年推動「國家級台三線客庄浪漫大道」，計畫將「浪漫台三線」納入前瞻基礎建設特別預算中，副市長林陵三要求市府客委會將桐花季與中央浪漫台三線政策進一步連結，串聯沿線客庄產業、觀光及文化，為當地創造更大經濟收益，造福山城居民。
(中時)
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