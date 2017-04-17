自稱砍八田頭的李承龍超火爆 曾毆打賀陳旦

李承龍當年因不滿賀陳旦的答覆，憤而衝到發言台毆打賀陳等台北市交通局官員。（中時資料照／翻攝市議會錄影畫面）

八田與一銅像遭砍案震驚全台，前台北市議員李承龍今（17）日上午於臉書表示，此事是他所犯下；其實李承龍向以火爆著稱，當年曾在議會對時任台北市交通局長的賀陳旦動粗，最後還因此入監服刑。

李承龍在1998年擔任台北市議員時，對於交通局提出的小巨蛋資料不滿意，先是拿水朝賀陳旦潑灑，之後更往備詢席衝過去，毆打賀陳等官員，因而遭到控告；最後，李被以妨礙公務判拘役50天，得易科罰金，但他選擇服刑。

而去（2016）年7月15日深夜，李承龍等4人前往台灣民政府中央總部縱火，被警方逮捕後，依公共危險、毀損罪嫌移送法辦；當時李在看守所一度絕食3天，並扛起所有罪名，強調此次犯案是他所策畫。

(中時電子報)