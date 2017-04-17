「你媽媽真的走失啦！」 警通知家屬以為是詐騙
「你媽媽真的走失啦！」家住台中市的75歲的郭姓老婦，16日中午獨自搭乘客運至桃園中壢站後迷路，平鎮警分局建安派出所員警在大勇街上發現時，已是深夜。警方透過老婦年籍資料通知在台中的家屬，家屬一度還認為警方是詐騙集團，直到多方確認，老婦兒子才急忙北上接人。
建安派出所長張振福表示，16日深夜22時許，警員邱俊智及蒲力嫚執行巡邏勤務時，在平鎮區大勇路邊發現1名老婦坐在路邊，員警立即停車上前關心，75歲的郭姓老婦一直問員警這裡是哪裡，警方覺得不對勁，先行將老婦帶回安置查詢。
經查老婦住在台中市梧棲區，讓警方納悶的是，老婦是怎麼到桃園來的？經員警詢問下只知道老婦坐客運北上，在中壢站下車後，就漫無目的的亂走，至於為什麼要來桃園及要去哪邊，老婦就回答不出來了。
警方除先提供熱食讓老婦食用外，並透過戶役政資料向台中警方查詢，後來聯繫上老婦兒子，老婦兒子打死都不相信老母親現在跑到桃園，還認定警方是詐騙集團，後經警方提供一堆查詢資料，老婦兒子自己也趕回家求證，才確定老母親自己坐客運北上後走失，才連夜北上接人。
老婦兒子到場後十分感謝員警找到母親，但沒人知道老婦自己一人坐車北上是要做什麼，且老婦也沒有失智狀況，員警只能勸說老婦兒子要多關懷母親，也要多留意母親動態，還好這次警方發現的早，有驚無險。
(中時)
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