通緝犯皈依佛門 警清查勸說投案
24歲蔡姓男子，疑似因患有社交恐懼症、憂鬱症，去年11月出家當和尚，但經由市警三分局正義派出所與其母聯繫，才知他因妨害兵役遭通緝，蔡母道德勸說後，親自帶身穿袈裟兒子到派出所投案，全案依妨害兵役條例通緝依法偵辦。
蔡男到案後供稱，因患有社交恐懼症與憂鬱症，自小吃葷食等肉類均會影響情緒並產生憂鬱，國中畢業後就未再求學，因對葷食排斥而改吃素食發現情緒變趨穩定，加上本身對人群患有恐懼症，去年與家人表示欲出家當和尚，家人幾經討論，也同意蔡男出家修行，他出家後先至台南再輾轉至彰化道場常住。
正義派出所巡佐劉俊明、警員鄭詠昇，日前清查轄內通緝資料，聯繫上蔡母，蔡母告知兒子因出家當和尚而不知已遭台中地檢發佈通緝，並表示會勸兒子主動投案。
等到蔡男返家探親時，才經由母親得知已遭法院通緝數月，願配合警方與法院儘速處理該事使其落幕。
(中時)
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