陶喆低調現身北檢出庭

陶喆訊後低調離去，僅面露微笑表示一切都在程序中，無法多談。(蕭博文攝)

近年多在大陸發展的金曲歌王陶喆，今(17)日突然現身台北地檢署，在律師陪同下於偵查庭外等候，隨後接受訊問數十分鐘後離去。陶喆面對媒體詢問為何事出庭，僅低調表示偵查中不方便說明。

陶喆今日下午2時身穿西裝現身北檢，未對外型多為遮掩，靜靜地在偵查庭外等候，引發民眾好奇關注。但陶喆訊後低調離去，僅面露微笑表示一切都在程序中，無法多談。

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