北市住警器推8年 設置率僅37％挨批

根據中央頒布「住宅用火災警報器設置辦法」，5樓以下老舊公寓應裝設住警器，今台北市議員潘懷宗在警政衛生部門質詢指出，北市8年前就在推動，至今設置率竟只有37％，讓人笑掉大牙，反觀苗栗縣6年前推動，現已完成95％，痛批消防局推廣蝸行牛步，無視民眾生命財產安全。

潘懷宗指出，5樓以下的住宅須依照中央頒布辦法，在今年底前裝設住宅用火災警報器，北市已推廣8年，近5年消防局均編列公務預算200萬挹注，內政部每年也給予約50萬元補助，不過8年來竟只有37％裝設，比率實在太低，「大家聽到都笑了」。

潘懷宗詢及，按照辦法今年底應全數設置完成，北市有把握完成多少？消防局長吳俊鴻說，這幾年除了編列公務預算，一直在鼓勵民間設置，今年預定是進度42％；不過此話引來潘懷宗痛批，推動9年連50％都達不到，實在太離譜。

潘懷宗也說，由於設置辦法因不具強制性，也沒有任何罰則，所以安裝率不高，連帶導致北市近年5樓以下住宅火警造成的傷亡人數逐年增加，未來勢必要修法，強制5樓以下住宅安裝住宅用火災警報器。

吳俊鴻回應，消防局會努力推廣，也會向市長柯文哲報告推動情況，有必要也可跟議會專案報告進度。

(中時)