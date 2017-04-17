大葉大學陳沂含設計可替換鞋底 歐洲設計大獎發光
大葉大學設藝學院碩士生陳沂含將多媒體技術用在設計可替換式鞋底，繼去年奪得美國IDA國際設計大獎金獎後，日前又在2017歐洲產品設計大獎發光，以「紙娃娃鞋」與「再生紙拖鞋」得到鞋類設計銀獎及永續發展設計銀獎雙肯定 。
環保從鞋底做起！陳沂含說，鞋子往往因為鞋底磨損而丟掉，但大部分的鞋身都還很完整，為此她以拼圖的概念，設計出可替換鞋底的鞋子。
獲鞋類設計銀獎的「紙娃娃鞋」，是將帆布鞋、娃娃鞋、休閒鞋、拖鞋進行改良，鞋身維持原本材質，鞋底調整為可拆可換的軟塑膠，穿用者根據自己的需求，可自由搭配鞋底顏色，就像紙娃娃換衣服。
再生紙拖鞋，則是利用回收紙製成可拆換的形式鞋底，讓拖鞋更耐用，紙漿製作還可依客戶需求加入精油或其他元素，展現觀光特色，讓旅館的紙拖鞋不僅可以帶回家繼續使用，也可以是紀念品。
大葉多媒體數位內容學位學程助理教授吳旻書說，今年第一次登場的歐洲產品設計大獎，是設計界新興的國際賽事。陳沂含運用多媒體技術為傳統產業注入新想法，能在這個國際級的設計大獎嶄露頭角，相當難得，值得一提的是，本屆賽事鞋類設計金獎從缺，「紙娃娃鞋」更是唯一獲得銀獎的作品。
(中時)
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