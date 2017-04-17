花博明年底登場 中市府力拚工程明年9月前完成

台中市府副市長林陵三要求花博辦公室及相關局處，都應確實掌握時間進度，持續積極推動，讓花博盡善盡美。（盧金足攝）

台中世界花卉博覽會辦公室執行秘書范世億今天在市政會議進行「2018台中世界花卉博覽會進度報告」。（盧金足攝）

花博明年底登場，由於正逢市長選舉，被視為台中市長林佳龍的施政成績單，台中世界花卉博覽會辦公室執行秘書范世億今天（17日）在市政會議進行「2018花博各展館施工進度專案報告」，園區、場館及交通道路工程，有的並未載明現況，副市長林陵三緊盯進度，強調明年底就要辦花博，要加快腳步，只許成功不許失敗。

2018台中世界花博倒數565天，預計2018年9月試營運，11月正式開幕，台中市政府在后里、外埔及豐原三地興建6大主題場館皆按照既定期程發包、興建籌備中，范世億表示，整體工程預計明年9月前皆可順利完成。

林陵三要求各大場館基礎工程如期發包完成，部分景觀工程在細部設計階段中，花博辦公室及相關局處都應確實掌握時間進度，督促各單位持續按照既定期程執行，定期檢討進度，絕不能有絲毫鬆懈，持續積極推動，讓花博盡善盡美。

范世億進行「2018台中世界花卉博覽會進度報告」，針對后里馬場及森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔永豐園區三大園區，六大場館、相關佈展策展及交通道路工程進度報告。

花博三大園區基礎工程、六大場館策展佈展都已如期發包完成，周邊交通道路規劃，包括台鐵增設后里東站、后里東站接駁聯絡道、花馬道及天空步道等，也分別將於今年開工，其中主場館后里馬場森林園區已於3月底發包，將於19日舉辦開工典禮，整體工程預計明年9月前皆可順利完成，將持續扮演好協調角色督促廠商如期完工。

2018世界花博以「花現GNP」為主軸，G代表綠色生態、N代表自然生產、P代表人文生好，規劃后里馬場及森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔永豐園區三大園區，總面積約60.88公頃，有后里森林園區花艷館、發現館、探索館、豐原葫蘆墩公園花饗館及外埔永豐園區自然館、綠能館等6個場館，其中花饗館為原有場館重新整建及增建，其餘則為新建展館，各項工程及準備工作正陸續進行中，預訂於2018年11月正式開幕。

(中時)