林口電廠發電設備統包案爆弊端 包商勾結施工主任詐領工程款

中鼎公司承包台電林口電廠更新擴建計畫主發電設備統包採購案工程後，將其中鷹架工程轉包謝姓下游包商等人施作，但中鼎林姓現場施工主任及謝姓包商等人為圖得不法利益，竟就所搭設之鷹架以少報多，浮報施工經費向中鼎工程請款，影響施工品質並造成中鼎公司損害。

新北地檢署獲報後深入偵辦，依違反偽造文書、背信等罪嫌，指揮刑事局、新北市警局中和分局、高雄市刑大、桃園市刑大、新北市憲兵隊及新北地檢署檢事官，持搜索票前往涉案人員住處及辦公室等共15處地點執行搜索，並約談林姓現場施工主任等8人到案說明，正深入偵辦中。

(中時)