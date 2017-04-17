沒奪冠桿弟的問題？「球后」高寶璟換桿弟

高寶璟本季只打7場就換弟桿。(美聯社資料照)

甫於昨天(16)在樂天錦標賽獲得本季最佳成績並列第2的紐西蘭韓裔「球后」高寶璟，決定與合作7場的桿弟馬休斯，結束賓主關係，她的幕僚團隊證實此消息，但高寶璟沒對換桿弟作任何評論。

高寶璟去年季後一口氣換掉教練與桿弟，但今年季初前7場出賽一直打不出奪冠競爭力，上周樂天錦標賽之前最佳成績只獲得第8，直到樂天錦標賽才靠著決賽輪64桿，拿下今年最佳成績並列第2。

由於季初前7場沒奪冠軍，以致世界排名漸漸一枝獨秀優勢，雖美國時間17日上午（台灣時間17日晚上）公布的本周最新世界排名，高寶璟穩連續78周位居世界第1，但估計只領先排名第2的韓國柳蕭然0.8分左右，球后寶座岌岌可危。

從她2014年加入LPGA首度在季中換掉桿弟來看，難免讓人猜想她前7場沒奪冠，與前桿弟馬休斯默契不良有關。

高寶璟已有新桿弟人選，2人將在下周四登場的德州大獎賽開始搭檔。她2014年加入LPGA的第1位桿弟是澳洲籍傑森，去年後季分道揚鑣，後改與馬休斯合作，但僅維持7場賓主關係。

(中時電子報)