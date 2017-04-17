華人藝術家張羽到東海大學擔任駐校藝術家

藝術家張羽（左）來台，到東海大學擔任駐校藝術家，並舉辦「遇見」展覽。（馬瑞君翻攝）

知名華人藝術家張羽來台，展開系列活動，在台中東海大學擔任駐校藝術家，舉辦「遇見」展覽，以遇見東海、遇見自然、遇見你我為主題，表達一個超越媒介、超越畫種、超越常規的遇見和相遇的過程。

張羽來台，除了在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區一諾藝術舉辦行為裝置藝術展「超常─張羽在新竹」，展覽延續其實驗水墨的脈絡外，並擔任東海大學駐校藝術家，舉辦系列講座和展覽。

張羽指出，「遇見」談的是遇見東海、遇見自然、遇見你我，在遇見中體悟那個與本質所發生的關係，這是一個超越媒介、超越畫種、超越常規的遇見和相遇的過程；觸碰著傳統和現代主義的底線，在「極限」的緯度上意圖建立新的秩序、新的系統，建樹新方法的新表達等問題。

張羽針對藝術史發展提出的一系列關於文化的碰撞、融合、疊加甚而是如何相互打通等所需要解決的問題，呈現他現在創作中對於「水」、「墨」文化跟自然與時間之間關係的思考和表達，並透過鏡面做出更為突圍的美學表現。

(中時)