員林家商《動物方程式》 巧思融入美容美髮

員林家商美容美髮科師生創作展《動物方程式》精彩登場。鐘武達攝。

員林家商《動物方程式》創作展由師長帶著模特兒走秀精彩揭開序幕。鐘武達攝。

員林家商鼓勵年輕學生發揮創意，即日起至28日舉辦《動物方程式》美容美髮藝術創作展，美容、美髮科師生融入巧思的作品有動物的粗獷，也有人性的唯美，多樣的風格繽紛呈現，讓人驚艷。

《動物方程式》藝術創作展上午由校長陳定宏、家長會長金明寬以及美容美髮科老師引領模特兒走秀揭開序幕，展出作品素材多元，件件表現美容美髮的整體造型設計，有晚宴包頭、髮飾、指甲彩繪、整體、編織造型、配飾與頭飾、面具等，相當精彩。

美麗輪番登場！美三甲班作品主題「淼羽鷨驤」，模特兒造型使用彩色尼龍髮片、包裝紙、不織布、網紗、羽毛、蕾絲片、亮片、熱熔膠、鋁線，呈現海陸動物特徵，讓人好像來到非洲森林與海洋世界。

另1件作品「海陸神話」，則是使用超輕土、包裝紙、亮粉、網紗、蕾絲片、鋁線、熱熔膠等，呈現神話故事的角色。

美三乙班的創作主題「飄舞漾漾」，使用超輕土、羽毛、網紗、緞帶、亮片等素材，用簡單的圖騰，讓動物的造型風格顯得多彩多姿與獨特。

髮三甲班則以神話角色結合星座圖騰元素的剛柔結合，設計服飾、紙圖設計、髮型，主題就叫「神話.星叢」。顏三甲班的「人性」，則使用鋁線、網紗、亮片、羽毛、彩繪顏料勾勒出不同動物風格，意味著每個人有不同的個性，像動物般有不同的樣貌。

(中時)