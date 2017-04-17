斗六南聖宮關聖帝君何處是老家？大家一起找

斗六南聖宮關聖帝君神像經專家鑑定，係出於明朝初年，距今500多年，非常珍貴。（許素惠攝）

斗六南聖宮關聖帝君神像立姿，高達3.6公尺，其他神像毗連而坐，顯得嬌小。（許素惠攝）

斗六南聖宮關聖帝君飄流來台40餘年，卻沒人知道何處是「神」家？關老爺年初主動出鸞文「丁酉元宵燈會迎，傳媒亮點溯源行，鋪陳副座歸鄉路，並茂圖文賴眾生」透露玄機，但迄無消息，廟方請大家提供線索，助恩主公溯源。

南聖宮副宮主陳一郎指出，該宮奉祀的關聖帝君是立姿，全國罕見，而且高達約3.6公尺，重360多公斤，由整棵樟木雕刻而成，根據國立歷史博物館前館長何浩天及神像雕刻專家鑑定，其雕刻手法及刻紋型態，係出自明朝初年，距今已有500多年歷史，非常珍貴。

宮主劉春雄表示，該尊關老爺大聖像是1976年經由海上飄流到四湖鄉三條崙外海，被漁民撈到拖回，棄置在海灘有半年之久，後被古董商賣到台北，信徒輾轉得知，以鉅額謝金將關老爺恭迎回該宮奉祀。

信眾雖研判該神像可能是大陸文化革命時落難，但實際到底從何而來，沒人知道。恩主公近年扶鸞濟世時，信眾屢問金身來自何處？祂每每以時機未到回應。上元時節總算出鸞文指示，不料，至今都無進展。

劉春雄籲請知道帝君聖像當年從哪裡飄流而來的人，能提供有關資料，讓該宮執事團隊可以將這段歷史記錄下來，供後人流傳，聯絡電話：05-5325335。

(中時)