中部保育天堂 高美濕地首間導覽文創店
中部保育的天堂高美溼地，每逢星期假日吸引來全台各地的遊客蜂擁而至！高美溼地生態協會為提供遊客導覽解說等服務，特成立「遇見高美」第一間文創特色商店，由50年老房屋改建而成，完整保留50年老房屋的建築特色，致力打造高美濕地的古樸在地文化！
觀光旅遊局指出，高美溼地孕育豐富的溼地生態，擁有全台最大族群的雲林莞草區，因地形多變生態種類相當複雜，主要種類為鳥類、魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物；每年秋冬之際都會有大批候鳥前往作客，不管是短暫休息，或駐足過冬，增添溼地不同的生態風貌！
高美溼地生態協會會長陳文陞說，為提供給來訪高美溼地的遊客更深入的生態旅遊體驗，及推廣高美溼地的在地文化，才會改建位於高美的老舊房屋，並開發高美溼地文創商品，期望能鼓勵高美地區的年輕人鲑魚返鄉創業，共同打造高美溼地的文創聚落。
陳文陞指出，「遇見高美」白天主要是為來訪遊客提供溼地的導覽解說行程和各項服務；包括高美溼地生態教學、團體預約導覽、小眾自由行、深度生態旅遊等服務，並輔以提供文創商品、咖啡、茶飲、輕食等複合式服務；晚上變身為特色民宿，成為高美溼地第一間觀海民宿。
(中時)
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