飼料大廠福壽賣肉雞 以氣冷雞PK泡水冷凍雞
你吃的是冷凍雞還是氣冷雞？福壽集團轉投資洽富實業搶進台灣肉雞市場，打造從農場到餐桌一條龍的供應鏈，其電宰分切廠最近更獲得國際ISO22000、HACCP認證，也成為台灣唯一取得農場與屠宰分切廠雙重產銷履歷公司；而其電宰後採氣冷式設備降溫也獨步全台，號稱肉質更Q彈多汁。
洽富實業今（17日）在全國大飯店舉辦「洽富氣冷雞料理茶會」宣告陸續在農場、屠宰分切廠取得產銷履歷認證，當場也用洽富氣冷雞做出醉雞、炸雞等料理，讓與會者品嚐。
洽富實業總經理洪堯棟指出，福壽集團秉持「提供全民健康食糧」的企業使命，建立從農場到餐桌一條龍供應鏈，除擁有自有農場外，也以契養的方式與農民長期合作，不但健康管理全程管控，所屬農場陸續取得產銷履歷驗證，確保良好源頭管理。
而洽富實業斥資上億元採購歐洲規格氣冷式生產設備，並於2017年3月通過國際ISO22000、HACCP認證，以達到產品的可追溯性的目標。
洪堯棟解釋傳統肉雞電宰後，都是泡在冷水中降溫，洽富氣冷雞採先進氣冷設備，雞隻電宰後以懸掛方式在74分鐘內吹冷氣將雞肉從40度C降到4度C以下，保留了肉雞的水份與甜度，品質更有保障。
他強調目前洽富每日處理白肉雞數量約為4萬到5萬不等，市佔率達5％，價格約比其他肉雞高出10％到15％，目前通路包括有心肉舖子、家樂福量販店、起家雞韓式炸雞、萊爾富一碗雞腿便當。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。