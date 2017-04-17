飼料大廠福壽賣肉雞，以氣冷雞PK泡水冷凍雞

洽富實業氣冷雞受到餐飲通路青睞，家樂福紅藜烤雞已全面採氣冷雞做食材。（馮惠宜攝）

洽富實業舉辦「洽富氣冷雞料理茶會」宣告陸續在農場、屠宰分切廠取得產銷履歷認證。（馮惠宜攝）

你吃的是冷凍雞還是氣冷雞？福壽集團轉投資洽富實業搶進台灣肉雞市場，打造從農場到餐桌一條龍的供應鏈，其電宰分切廠最近更獲得國際ISO22000、HACCP認證，也成為台灣唯一取得農場與屠宰分切廠雙重產銷履歷公司；而其電宰後採氣冷式設備降溫也獨步全台，號稱肉質更Q彈多汁。

洽富實業今（17日）在全國大飯店舉辦「洽富氣冷雞料理茶會」宣告陸續在農場、屠宰分切廠取得產銷履歷認證，當場也用洽富氣冷雞做出醉雞、炸雞等料理，讓與會者品嚐。

洽富實業總經理洪堯棟指出，福壽集團秉持「提供全民健康食糧」的企業使命，建立從農場到餐桌一條龍供應鏈，除擁有自有農場外，也以契養的方式與農民長期合作，不但健康管理全程管控，所屬農場陸續取得產銷履歷驗證，確保良好源頭管理。

而洽富實業斥資上億元採購歐洲規格氣冷式生產設備，並於2017年3月通過國際ISO22000、HACCP認證，以達到產品的可追溯性的目標。

洪堯棟解釋傳統肉雞電宰後，都是泡在冷水中降溫，洽富氣冷雞採先進氣冷設備，雞隻電宰後以懸掛方式在74分鐘內吹冷氣將雞肉從40度C降到4度C以下，保留了肉雞的水份與甜度，品質更有保障。

他強調目前洽富每日處理白肉雞數量約為4萬到5萬不等，市佔率達5％，價格約比其他肉雞高出10％到15％，目前通路包括有心肉舖子、家樂福量販店、起家雞韓式炸雞、萊爾富一碗雞腿便當。

(中時)