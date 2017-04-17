內埔農工汽車科唯一女生 未來不排斥當女黑手
屏東內埔農工汽車科3年級潘宏君，是目前科裡唯一女學生，「萬綠叢中一點紅」並不影響她的表現，不但功課在班上名列前茅，也是歷年來科裡成績最佳的女生。目前她的成績可以繁星上台灣科技大學，未來有機會也不排斥當「黑手」。
宏君入學時並無目標，只是因不喜歡太文靜的科，最後挑了一個女生極少選擇的汽車科，跌破大家眼鏡。宏君非常努力學習，不怕弄得全身髒兮兮，更不會因自己是女生就耍嬌，男生做的都會跟著做，成績在班上排名前幾名。
導師林志璋說，對女學生難免有時會要求沒那麼嚴格，但宏君自我要求甚高，像女生有體力上限制，引擎、底盤等較重部位會搬不動，她也會和男同學一起做伏地挺身、跑步練體能，很不簡單。
科主任李英傑說，汽車科大概每3年才會出現1名女學生，真的非常「稀有」。宏君是歷年來成績最好的女生，不但已拿到汽車修護乙級及機器腳踏車修復丙級證照，也正準備考氣壓及堆高機證照，並積極準備英檢考試。
目前宏君的成績能以繁星上台灣科技大學，未來若有機會，也不排除從事汽車修護保養行業。就說不怕自己搞得全身黑黑的，相信只要肯下工夫，女生也能成為專業的黑手。
(中時)
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