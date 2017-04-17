草商體驗飢餓12小時 學生捐一日餐費

▲草屯商工辦理校園飢餓體驗12小時營隊，讓學生體驗缺食忍餓的感覺。（楊樹煌攝）

▲草屯商工飢餓體驗12小時營隊，讓學生身體力行，體驗「人溺己溺、人飢己飢」精神，展現學生對生命的熱情與關懷。（楊樹煌攝）

草屯商工為響應臺灣世界展望會「飢餓30」活動，特以「Together We Will‧齊飢再造奇蹟」為主題，辦理校園飢餓體驗12小時營隊活動，以不進食固體食物方式，體驗缺食忍餓，參與學生今天並捐出1日餐費救援，共同攜手為國內外遭逢急難兒童發聲，愛心感人。

草屯商工校長黃國軒表示，今年適逢該校創校58周年慶，學生藉由活動，身體力行，體驗「人溺己溺、人飢己飢」精神，響應人道救援行動，為飢餓兒童發聲，展現該校學生對生命的熱情與關懷，別具有意義。

此次擔任校園飢餓體驗營營長，是目前就讀該校商業經營科2年4班陳昕秀同學，她表示，現在小孩處在糧食不缺乏的環境長大，從不知沒東西吃是什麼感受，藉由這項活動，除讓同學們感同身受難民生活的困苦，也讓大家重視「糧食議題」，共同為地球盡份心力！

(中時)