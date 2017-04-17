讀者票選2017時代百大人物 狂人杜特蒂奪冠

美國「時代」週刊公布2017年100大最具影響力人物榜讀者票選結果，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)擊敗加拿大總理杜魯道、教宗方濟各等人，高居榜首。（圖/美聯社）

美國「時代」週刊公布2017年100大最具影響力人物榜讀者票選結果，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)擊敗加拿大總理杜魯道、教宗方濟各等人，高居榜首。中國大陸國家主席習近平、阿里巴巴集團創辦人馬雲，以及女星范冰冰、台裔美籍女星吳恬敏也都獲得不少讀者青睞。

「時代」週刊在網站上說，100大最具影響力人物榜票選於當地時間16日晚上結束，杜特蒂取得5%的讀者投票。

去年6月就任以來，就因掃毒戰爭而聲名大噪的菲律賓總統杜特蒂，已導致菲國超過8000人喪生，反毒運動招致人權組織及部分政治人物的反對，包括菲律賓副總統羅貝多在內。杜特蒂也在上台後，走向「反美親中」政策，並稱要與中、俄進行聯合軍事演習；雖杜特蒂同意在下個月進行美菲軍演，但在去年10月12日，曾宣布將要取消與美國聯合的軍事演習，幾乎影響到美國重返亞太的大戰略。

加拿大總理杜魯道、教宗方濟各、微軟創辦人比爾蓋茲與臉書創辦人祖克柏則以3%緊追在後。

俄羅斯總統普丁、美國總統川普、中國大陸國家主席習近平、美國職籃NBA球員詹姆斯與柯瑞、阿里巴巴集團主席馬雲等人，獲得2%讀者的青睞。以及台灣裔的女演員吳恬敏，則拿到1%的選票。

2016年的讀者票選活動由美國聯邦參議員桑德斯勝出，2015年則是蒲亭。

「時代」週刊將於20日宣布由編輯們選出的官方「100大最具影響力人物榜」。

「富比世雜誌」去年12月公布的「2016年全球最有權勢人物」排行榜，杜特蒂排名第70位。

(中時電子報)