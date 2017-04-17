充氣娃娃撞臉她 楊冪又無辜躺槍

充氣娃娃和楊冪的「白淺」造型十分相似。（圖／取自微博）

大陸女星楊冪日前因主演古裝劇《三生三世十里桃花》人氣再攀高峰，把「白淺」一角演繹地十分精彩，沒想到，近日在上海成人展中，竟有充氣娃娃撞臉其造型，在網上引發不少討論。

據陸媒報導，上海成人展昨（15日）舉行，各廠商紛紛推出自家的仿真充氣娃娃，而其中一攤位擺出的模型竟撞臉了楊冪，不但有張明星臉，就連服裝造型也和《三生三世》的「白淺」如出一轍，相似度極高。

另外，有買家對此有明星版權的疑問，上前問展商，對方卻回「只是臉型長得像而已」，還表示娃娃的名字叫「慕君」。對此，網友表示「這是楊冪被黑的最慘的一次」、「好過分，感覺侮辱了楊冪」、「楊冪這槍躺的猝不及防」，甚至還有人拿山寨蠟像館來調侃，笑稱這還比那些蠟像做的好，造成熱烈討論。

(中時電子報)