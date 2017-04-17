儲值易付卡意外查出性侵案 判3年4月

太平區一名中度智障女，日前持300元現金遠電信門市儲值易付卡，門市人員通知其父，沒想到意外查出鄰居尹姓男子去年12月間性侵該女，事後交付300元現金。台中地院審理後，審酌尹男無前科紀錄，判3年4月徒刑。

判決書指出，105年12月16日晚上，尹男在太平區工廠，下班後在門口抽菸，發現中度智能障礙被害女子在門口徘徊，認為有機可乘，像被害人招手，將她叫入屋內，在後方廁所內對被害人性侵得逞。

事後，尹男交付300元給被害人，相隔數日後，被害人持該筆錢去一電信門市儲值，門市人員通知被害人父親，而報警循線查獲。

尹男原矢口否認犯行，直到台中地院審理時，才改口坦承犯行，法官審酌其無前科，為逞性慾而付出沉痛代價，依妨害性自主罪判處3年4月徒刑。

(中時)