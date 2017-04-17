COLD STONE歡慶10周年~推買一送一優惠活動!

COLD STONE推「十週年感恩回饋」活動，憑LINE@電子優惠券可享同size經典冰淇淋買一送一優惠。（圖片提供／COLD STONE）

徐力剛／台北報導

連鎖冰品業者「COLD STONE／酷聖石冰淇淋」繼先前推出初夏抹茶季商品，上市一週銷售杯數創1.5倍佳績，此次更與網路團體「這群人」合作，推出「十週年感恩回饋」活動，即日起至5月31日止加入酷聖石LINE@，輸入「生日快樂」文字可獲得LINE@電子優惠券，消費者可於全台酷聖石門市點購中杯以上經典冰淇淋，享同size經典冰淇淋買一送一優惠（脆餅／桶裝除外）。

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