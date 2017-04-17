辛龍二號出現了 「她」中大獎狂開購物清單！

寫真女星倉持由香買馬卷中大獎，開心狂買高級品。(取材自倉持由香IG)

藝人辛龍之前被爆出中了億級大樂透的消息鬧得沸沸揚揚，本以為這樣的大獎運人間少有，沒想到演藝圈又出現「辛龍2號」啦！「寫真女星自拍社」創辦人、以完美蜜桃臀聞名四方的寫真女星倉持由香，昨(4/16)在部落格自曝好消息，當然身為日本人的她，買的不是大樂透，而是買了賽馬卷，竟然壓中超級大寶！

「美尻職人」倉持由香平常就喜歡研究賽馬，日前為了拍攝前往賽馬場，順道試試一試手氣，沒想到讓她幸運連中3場，106萬日幣入袋，讓她驚喜直呼「從現在起請叫我美尻之神」，還祈禱能讓她也中另一個更大的獎項，而倉持由香也跟網友分享，自己已經開始規畫如何花這筆獎金，打算買高級自動洗衣機跟高級廚具，也已經買了上好的肉要在家開趴慶祝，粉絲笑著留言要她省一點花，不過她之後要到北海道旅行，所以這筆錢是必要花乾的，而且打算繼續試試自己的運勢呢！

(中時電子報)