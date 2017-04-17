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要求公開報稅遊行超熱鬧 川普推特風暴怒反駁

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洛杉磯
洛杉磯參與遊行的民眾打扮成寓意美國的山姆大叔高舉耀川普公開報稅的牌子。(圖/美聯社)
川普
美國總統川普用風暴推特回覆抗議民眾。(圖/美聯社)

美國各地150多個城市一起在15日舉行了「報稅大遊行」（Tax March），要求總統川普(Donald Trump )公開報稅，讓美國民眾可以審視他的商業關係和潛在的利益衝突，而這場遊行也吸引了超過10萬人參加。然而川普卻對此不以為然，連發了好幾則推特來對此表示不滿，他不僅向抗議群眾表示：「選舉已經結束了」，還質疑這場遊行有金主在支持目的不單純，而他這場推特風暴的言下之意也是自己目前還是沒有計畫公開報稅。

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有超過10萬名民眾來自150個城市同步參加遊行。(圖/美聯社)
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民眾高舉自製抗議標語。(圖/美聯社)

「報稅遊行」特意選在美國年度報稅截止日4月15日的這一天舉辦，有超過150個城市同步響應，主辦單位在官網上寫道：「在他公布報稅資料之前，我們永遠不會知道他在隱藏什麼，或知道他的政策是為了圖利誰而設計」，表示這場遊行的主要目的就是要川普和過往的總統一樣公開報稅，好讓民眾可以審視他的商業關係和潛在的利益衝突，而據主辦單位表示，又超過10萬名民眾參與了這場活動。

儘管川普自上任以來對批評他的抗議活動早已司空見慣，但他仍對此感到非常不滿，在周日狂推了多則推特，試圖想回應這針對自己而來的遊行，他先是在推特上表示：「我做到了幾乎是不可能的事，為共和黨贏得選舉人團，然而現在報稅問題又要再被提出來？」接著又發文稱：「應該要有人來調查看看，是誰為昨天的那些小規模有組織集會付錢的，選舉已經結束了！」。

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美國民眾諷刺川普不肯公開報稅。(圖/美聯社)
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代表美國的山姆大叔圖像頻繁地出現在抗議標語中。紐約參與遊行的民眾。(圖/美聯社)

而在此之前川普已經連續發了2則推文，先是表示對外界狂批他出爾反爾，說好原本要將中國列為匯率操縱國，但在習川會之後態度卻180度大轉彎，又說不列中國為匯率操縱國了，川普對此表示：「中國在解決北韓的問題和我們合作，為什麼我還要叫他匯率操縱國?我們來看看會發生接下來會發生什麼事。」之後又在發了一則「祝大家復活節快樂」，前前後後一共發了4條推文，堪稱是「推特風暴」。

川普雞
以川普形象做成的雞，也成為遊行的宣傳利器。(圖/美聯社)

其實美國法律並未規定總統必須公布報稅資料，但過去數十年，美國歷任總統和總統候選人都自願公布報稅資料，而川普在當任總統之前，又經營著龐大的商業集團，因此大眾對他的商業利益及政府政策的關係更加在意，但他在歷經了這場「報稅遊行」後，目前似乎仍沒有打算這麼做。

(中時電子報)

關鍵字：川普美國遊行報稅抗議推特
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