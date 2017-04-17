要求公開報稅遊行超熱鬧 川普推特風暴怒反駁
美國各地150多個城市一起在15日舉行了「報稅大遊行」（Tax March），要求總統川普(Donald Trump )公開報稅，讓美國民眾可以審視他的商業關係和潛在的利益衝突，而這場遊行也吸引了超過10萬人參加。然而川普卻對此不以為然，連發了好幾則推特來對此表示不滿，他不僅向抗議群眾表示：「選舉已經結束了」，還質疑這場遊行有金主在支持目的不單純，而他這場推特風暴的言下之意也是自己目前還是沒有計畫公開報稅。
「報稅遊行」特意選在美國年度報稅截止日4月15日的這一天舉辦，有超過150個城市同步響應，主辦單位在官網上寫道：「在他公布報稅資料之前，我們永遠不會知道他在隱藏什麼，或知道他的政策是為了圖利誰而設計」，表示這場遊行的主要目的就是要川普和過往的總統一樣公開報稅，好讓民眾可以審視他的商業關係和潛在的利益衝突，而據主辦單位表示，又超過10萬名民眾參與了這場活動。
儘管川普自上任以來對批評他的抗議活動早已司空見慣，但他仍對此感到非常不滿，在周日狂推了多則推特，試圖想回應這針對自己而來的遊行，他先是在推特上表示：「我做到了幾乎是不可能的事，為共和黨贏得選舉人團，然而現在報稅問題又要再被提出來？」接著又發文稱：「應該要有人來調查看看，是誰為昨天的那些小規模有組織集會付錢的，選舉已經結束了！」。
而在此之前川普已經連續發了2則推文，先是表示對外界狂批他出爾反爾，說好原本要將中國列為匯率操縱國，但在習川會之後態度卻180度大轉彎，又說不列中國為匯率操縱國了，川普對此表示：「中國在解決北韓的問題和我們合作，為什麼我還要叫他匯率操縱國?我們來看看會發生接下來會發生什麼事。」之後又在發了一則「祝大家復活節快樂」，前前後後一共發了4條推文，堪稱是「推特風暴」。
其實美國法律並未規定總統必須公布報稅資料，但過去數十年，美國歷任總統和總統候選人都自願公布報稅資料，而川普在當任總統之前，又經營著龐大的商業集團，因此大眾對他的商業利益及政府政策的關係更加在意，但他在歷經了這場「報稅遊行」後，目前似乎仍沒有打算這麼做。
(中時電子報)
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