自小專注打棒球 職棒工會：球員缺社會競爭力

立委蘇巧慧與張廖萬堅17日發起棒球生涯公聽會。(蔡銘仁攝)

台灣棒球界長年以來，國小到高中不少棒球隊推行「菁英式」訓練，讓多數球員長時間在球場揮汗練習，相對荒廢學業，職棒球員工會17日於立法院舉行的棒球員生涯發展公聽會上直言「台灣訓練出來的棒球員，沒辦法應付這個社會」，認為如今政府應積極推動社區棒球，「讓棒球回歸快樂的打球！」

立委蘇巧慧和張廖萬堅召開棒球員生涯問題探討公聽會中，職棒工會發言人趙子維指出，過去曾有參與工會其中一名理監事，談到棒球發展能侃侃而談，但隨後受傷被球團釋出，即便球團當下安排完善，包括複數合約薪資都一併付清，卻氣得要求工會替他討公道，而無法冷靜處理當下的狀況。

「職棒球員缺乏社會競爭力！」趙子維表示這樣的狀況，透露職棒球員缺乏社會競爭力的問題，不少球員今年從經典賽回來後，也認為台灣棒球應該要改變，而2013年起推動「強棒計畫」後，社區棒球陸續茁壯，讓大部分球員看到一絲希望，「當社會大眾都知道棒球要翻轉，政府應讓體育回歸到一般的社會參與。」

「菁英式」體制出身的中信兄弟守備教練黃泰隆，也認同這個新的發展方針，認為菁英式的訓練，並不適合現在的台灣。他以自己為例，指出在小學時大部分時間都在訓練，出國都能與國外球隊一搏，到國中時學習出現障礙，就心想乾脆打球就好，「但到職棒，卻發現周遭同學沒打到職棒、離開棒球的，很多人都走偏了！」

體育署副署長林哲宏回應，政府目前有訂定高中以下運動代表隊的訓練注意事項，包括規定學校每天訓練不能超過3小時、一學年不能超過30天比賽期、期末考前後一周不能訓練3項，且每年都會辦2次高中棒球員生涯進路成長營，「讓高中選手知道，打職棒不是唯一一條路。」

(中時電子報)