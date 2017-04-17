嫌前女友亂講話 鋼珠彈亂射遭起訴

19歲詹姓男子不滿王姓前女友「亂講話」，向其他友人提及兩人分手原因，竟趁其返回租屋處拿東西時，持鋼珠彈手槍朝王女身體、腿部掃射30幾發，鋼珠彈還射穿進腳板，又嗆聲「妳嘴巴這麼賤，直接拿針縫起來」等。台中地檢署偵結，依恐嚇罪起訴詹男，傷害部分王女撤回告訴。

起訴書指出，詹男與王女原是同居男女朋友，兩人分手後，去年11月30日王女回到兩人大里區租屋處，詹男不滿王女向他人說起兩人分手原因，且與其他男性聊天，竟持鋼珠彈改造手槍，朝王女下半身、腿部掃射，造成膝蓋挫傷、左腳板撕裂傷，1顆鋼珠彈還穿進腳板。

王女嚇得躲進廁所，詹男還在外嗆聲：「妳嘴巴這麼賤，直接拿針縫起來」、「直接把你載到山上處理掉」；命王女從廁所出來，把手槍塞進王女嘴巴，又嗆：「嘴巴這麼賤，信不信從妳嘴巴開槍」，等到發現鋼珠彈留在王女腳板，還嗆聲：「妳自己挖出來，挖不出來，我就再補一發進去」。

事後，詹男清醒才送王女就醫，被害人利用就醫機會告知醫護人員，向警方求救才查獲。

檢方偵訊時，詹男矢口否認犯案，辯稱兩人是情侶，在把玩手槍不小心擊發；王女說腳痛，才發現她腳受傷，馬上將她送醫，沒有對她嗆聲等。

但檢方從王女指述明確，及其多處點狀挫傷等，認定非不小心射擊，依恐嚇罪嫌起訴

(中時)