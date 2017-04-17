嫌前女友亂講話 鋼珠彈亂射遭起訴
19歲詹姓男子不滿王姓前女友「亂講話」，向其他友人提及兩人分手原因，竟趁其返回租屋處拿東西時，持鋼珠彈手槍朝王女身體、腿部掃射30幾發，鋼珠彈還射穿進腳板，又嗆聲「妳嘴巴這麼賤，直接拿針縫起來」等。台中地檢署偵結，依恐嚇罪起訴詹男，傷害部分王女撤回告訴。
起訴書指出，詹男與王女原是同居男女朋友，兩人分手後，去年11月30日王女回到兩人大里區租屋處，詹男不滿王女向他人說起兩人分手原因，且與其他男性聊天，竟持鋼珠彈改造手槍，朝王女下半身、腿部掃射，造成膝蓋挫傷、左腳板撕裂傷，1顆鋼珠彈還穿進腳板。
王女嚇得躲進廁所，詹男還在外嗆聲：「妳嘴巴這麼賤，直接拿針縫起來」、「直接把你載到山上處理掉」；命王女從廁所出來，把手槍塞進王女嘴巴，又嗆：「嘴巴這麼賤，信不信從妳嘴巴開槍」，等到發現鋼珠彈留在王女腳板，還嗆聲：「妳自己挖出來，挖不出來，我就再補一發進去」。
事後，詹男清醒才送王女就醫，被害人利用就醫機會告知醫護人員，向警方求救才查獲。
檢方偵訊時，詹男矢口否認犯案，辯稱兩人是情侶，在把玩手槍不小心擊發；王女說腳痛，才發現她腳受傷，馬上將她送醫，沒有對她嗆聲等。
但檢方從王女指述明確，及其多處點狀挫傷等，認定非不小心射擊，依恐嚇罪嫌起訴
(中時)
關鍵字：鋼珠
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。