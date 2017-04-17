澎湖縣長陳光復 勉新進人員「敬業、同理心、效率」為民服務

澎湖縣政府暨所屬機關、學校、各鄉市公所、代表會105年公務人員普通、高等三級考試、特種考試地方政府公務人員考試及106年公務人員初等考試錄取人員職前講習，17日上午於公務人力培訓中心舉行，縣長陳光復專程到場關懷新進公務同仁，勉勵新進人員以「服務鄉親，人民第一」的態度服務鄉親，要將民眾的事當成自己的事來處理。

陳光復首先恭喜新進人員通過國家考試的試煉，投入公部門服務。他指出，國家考試競爭激烈且低錄取率，能在公務考試中脫穎而出，都是相當優秀的菁英，進入公職服務後要抱持著戰戰兢兢的態度，將服務工作當作志業並不斷地充實學識知能，千萬不可以有公職即鐵飯碗的傳統偏差想法。

陳光復強調，公務員從事公務時最重要的是以同理心，懂得適時站在民眾的角度思考，在「服務鄉親，人民第一」為核心基礎下，將民眾之事當成自己的事辦理，以提供更快速的便民服務，他勉勵新進同仁以敬業、同理心、服務效率及莫忘初衷的熱忱面對即將開展的公務生涯，摒除官僚的心態，積極幫助民眾解決問題。

105年公務人員普通、高等三級考試、特種考試地方政府公務人員考試及106年公務人員初等考試錄取人員職前講習，安排2天的課程，共計有44人出席，講習內容包括創造有感服務、公務人員應有的法制觀念、會計觀念、文書處理概要、新聞寫作概要、公務應有的採購法規認知、常用人事法規簡介、員工協助方案宣導、跨時代公務員應有的廉政作為等，並安排綜合座談，縣府人事處希望藉由職前講習課程的安排，強化初任公職人員對公部門相關規範及法規的認識，協助大家更迅速融入機關的核心價值。

(中時)