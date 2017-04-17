亞奧理事會與阿里體育達成戰略合作

新華社報導，亞洲奧林匹克理事會（OCA）與阿里體育在杭州公布，雙方達成戰略合作夥伴關係。亞奧理事會同日宣布，電子競技項目將在2022年杭州亞運會，成為亞運會正式比賽項目，而阿里體育也會積極參與亞奧理事會各項賽事的市場開發工作。

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