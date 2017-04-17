澎湖地檢署配合澎湖縣榮譽觀護人協進會辦理淨灘活動

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏為協助維護澎湖海洋景觀及環境保育，並善用社會勞動人力參與社區事務，指派觀護人吳佳玲率領社會勞動人，參與澎湖縣榮譽觀護人協進會15日於白沙鄉中屯風力園區海岸線舉辦之淨灘活動，期望達成『清淨家園、美麗澎湖』的目標。

澎湖地檢署鄭檢察長表示，地檢署對於澎湖地區海洋、觀光資源的維護不遺餘力。在陸地上，強力查緝違反環保犯罪行為，在各單位的通力合作下，展現亮麗的查緝成果，已經使得澎湖地區環保犯罪案件大幅減少，有助於環境清潔的維護。在海洋部分，本署則查緝毒、電、炸魚等不法行為，維護海洋資源永續發展兼顧民眾食的安全。

檢察長鄭鑫宏進一步表示，地檢署運用社會勞動人力辦理淨灘活動，除了可以維護美麗景觀外，亦給社會勞動人自我反省、回饋社會的機會，更是本署愛護澎湖的具體表現。

活動中，觀護人吳佳玲也向參與淨灘的民眾及團體宣導反毒的觀念，向民眾呼籲吸用毒品是害人害己行為，請大家一起拒毒、反毒，共同打造澎湖為無毒家園。

白沙鄉中屯風力園區海岸線因為潮水關係，堆積為數不少的垃圾及漂流木，社會勞動人與其他淨灘人員賣力撿拾垃圾並加以分類，經過半天的努力之後，清理許多的垃圾及漂流木，讓海灘回復潔淨的樣貌，不僅令人驚艷，也讓大家很有成就感。

(中時)