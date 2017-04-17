澎湖地檢署配合澎湖縣榮譽觀護人協進會辦理淨灘活動
澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏為協助維護澎湖海洋景觀及環境保育，並善用社會勞動人力參與社區事務，指派觀護人吳佳玲率領社會勞動人，參與澎湖縣榮譽觀護人協進會15日於白沙鄉中屯風力園區海岸線舉辦之淨灘活動，期望達成『清淨家園、美麗澎湖』的目標。
澎湖地檢署鄭檢察長表示，地檢署對於澎湖地區海洋、觀光資源的維護不遺餘力。在陸地上，強力查緝違反環保犯罪行為，在各單位的通力合作下，展現亮麗的查緝成果，已經使得澎湖地區環保犯罪案件大幅減少，有助於環境清潔的維護。在海洋部分，本署則查緝毒、電、炸魚等不法行為，維護海洋資源永續發展兼顧民眾食的安全。
檢察長鄭鑫宏進一步表示，地檢署運用社會勞動人力辦理淨灘活動，除了可以維護美麗景觀外，亦給社會勞動人自我反省、回饋社會的機會，更是本署愛護澎湖的具體表現。
活動中，觀護人吳佳玲也向參與淨灘的民眾及團體宣導反毒的觀念，向民眾呼籲吸用毒品是害人害己行為，請大家一起拒毒、反毒，共同打造澎湖為無毒家園。
白沙鄉中屯風力園區海岸線因為潮水關係，堆積為數不少的垃圾及漂流木，社會勞動人與其他淨灘人員賣力撿拾垃圾並加以分類，經過半天的努力之後，清理許多的垃圾及漂流木，讓海灘回復潔淨的樣貌，不僅令人驚艷，也讓大家很有成就感。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。