貨物超高上國道 曳引車險卡住
今天下午3時許，蘇姓男子駕駛一輛滿載木箱的曳引車，行經國道一號北上172.2公里處，因貨物堆放超高無法通過上方陸橋，遂停在路肩卸貨，造成該路段車輛行駛緩慢，國道警察泰安分隊表示，已依道路交通管理處罰條例開罰3至9千元。
台中市議員謝志忠下午3時許，從市議會返回豐原跑行程，不料，從中港交流道一上國道一號就塞車，他氣得在臉書po文「第一次上高速公路嗎？貨裝這麼高？造成大塞車！誰負責？」
分隊長陳繼昌表示，蘇姓男子駕駛滿載木箱的曳引車，行經國道一號北上172.2公里處，上方剛好有天橋限高4米，但曳引車上的貨物堆高約5米，無法通過天橋，蘇男遂停在路肩卸貨，請其他貨車協助載運，造成該路段車輛行駛緩慢，25分鐘後已排除障礙，已依道路交通管理處罰條例，針對超高對蘇男開出3至9千元罰單。
(中時)
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