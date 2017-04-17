歌姬A-Lin有交待 保肝不能鐵齒

「天生歌姬」A-Lin今天為防治肝病活動站台，她與父、母親送上阿美族特色的「麻利」與小毯子給曾經號稱「鐵人」、後來因B肝腫瘤而暴瘦14公斤的施威廷，祝福他治好B肝而找回一家人的幸福、未來生活平平安安。

39歲施威廷去年才與死神拔河，因為原發性肝癌腫瘤而進行手術切除，還好恢復良好，他說：「沒遇到不怕，一旦碰上嚇死了！」其實施威廷在10歲也被查出B肝帶原者，他也嚇得要死，可是「船過水無痕」，以為沒事而不理了。

施威廷是「鐵齒」B肝帶原者，第1次被檢驗出B肝帶原不予理會，在第2次驗出肝腫瘤之前，他也覺得自己是「鐵人」，一度體重暴瘦14公斤也不以為意，他表示，當時以為是工作壓力造成，加上有運動，自認身體強健。

後來因為朋友因肝腫瘤開刀，自己才想到有B肝帶原，於是他開始就醫檢查，意外找出肝腫瘤，緊急安排手術，讓他經歷人生最大的煎熬，尤其術後體弱，看到努力很久才有的小女兒出生，只能看著她卻不能抱她，真是痛不欲生。

身為保「肝」活動代言人的A-Lin指出，看過身邊有親戚因肝就醫的痛苦、還有小孩不知交給誰照顧、甚至因肝病而去世，所以她感同身受，呼籲國人注意身體健康，必要時及早篩檢。

國內有超商發起第2季「把愛找回來」的募款活動，持續與肝病防治基金會合作推動「救救肝苦人」計畫，今年第1季募到4500萬元，肝病基金會執行長楊培銘表示，在走完全台164個偏鄉後，這次活動的重點是提高就醫率、治療率與控制率。

今年將首創與地方合作試辦「保肝全壘打計畫」，先鎖定台灣雲、嘉、南地區肝病嚴重的10個鄉鎮，以「個管師」定期追蹤需要治療的B肝、C肝患者，並且建立偏鄉長輩篩檢與就醫服務，未來期許擴及全國各地，以消滅B肝、C肝為目標。

(中時)