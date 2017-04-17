蔡正元：台灣水利之父 是蔣中正

對於興建嘉南大圳的日本人八田與一塑像被斷頭一事，蔡正元表示，蔣介石在台灣推動的水利工程有：

阿公店水庫竣工(1953)

霧社溪霧社水庫竣工(1959)

中港溪大埔水庫竣工(1960)

大甲溪谷關水庫竣工(1961)

大漢溪石門水庫竣工(1964)

後龍溪明德水庫竣工(1970)

曾文溪曾文水庫竣工(1973)

大甲溪德基水庫竣工(1974)

蔣經國也推動不少水利工程：

大甲溪石岡壩竣工(1977)

新店溪青潭堰竣工(1978)

基隆河新山水庫竣工(1980)

淡水河鳶山堰竣工(1983)

鳳山水庫竣工、中港溪永和山水庫竣工(1984)

頭前溪寶山水庫竣工(1985)

新店溪翡翠水庫竣工

八掌溪仁義潭水庫竣工(1987)

因此，蔡正元認為，的確，台灣水利之父的塑像被「砍頭」，而這個水利之父，名字叫「蔣介石」。而蔣經國也推動不少水利工程，但還好蔣經國沒有銅像！

網友留言表示，「做到流汗，嫌到流口水」，「僅記日本鼻屎小惠，忘恩自家辛苦人」。

(中時電子報)