茶葉蛋灰綠色有毒？食藥署說話了

網路傳聞指出，如果發現水煮蛋、茶葉蛋的蛋黃外層有一圈灰綠色的物質，代表有重金屬及有毒物殘留。食藥署17日澄清，這是蛋品經久煮生成的硫化鐵，屬正常現象，無害人體健康。(圖/中央社)

是否可曾發現所購買的茶葉蛋，滿心期待的剝掉蛋殼後，看到有部分蛋黃呈現灰綠色而拒吃？網路上有人謠傳蛋黃呈現灰綠色是含有毒素而呼籲民眾不要將毒吃下肚。

食品藥物管理署今日破除謠言表示，茶葉蛋久煮後，蛋白及蛋黃交接處呈現灰綠色物質屬正常現象，其成分為硫化鐵為主，並非毒素，不影響身體健康，一般而言茶葉蛋中的硫化鐵含量不至於過高，因此不會有毒性問題。

由於雞蛋與一般魚肉相比，含有較多的含硫胺基酸，加上茶葉蛋熬煮時間長、滷汁的含氧量低、雞蛋中的鐵離子高，或是雞蛋較不新鮮等因素，都有可能促進氧化氫的產生。

食藥署也提醒，選購優良品質的雞蛋，要仔細檢視雞蛋外觀，避免買到裂紋蛋、臭蛋、發黴蛋、散蛋黃或粘殼蛋，購買後要妥當儲存並盡速食用，食用前要確保雞蛋已徹底加熱煮熟。

(中時電子報)