屏科大榮家舉辦同樂會 和伯伯們同樂
屏東科技大學社工系學生在屏東榮家舉辦「銀髮同樂會暨發表學生實習成果展」，會中展列榮民伯伯們的作品，屏東榮家也邀請榮民家屬共襄盛舉，共同觀賞榮民長輩兩個多月努力的成果。
學生從去年11月起開始策畫及執行方案，學生林潔盈說，他們以「四輪傳動，讓愛永相隨」為主題，希望透過「感動、互動、律動、轉動」，讓榮民長輩活絡筋骨、促進人際關係，並藉由家屬關懷短片及共同參與活動，讓親情支持更加緊密。活動除了維持長輩的身體功能，也能滿足長者的心靈需求。
家屬也能藉由欣賞成果展影片回顧及活動照片，瞭解長輩們在榮家的生活情形；實習生也是自製獎盃送給伯伯們，獲得獎盃讓伯伯們十分開心。屏東榮家主任王少谷也親自主持活動，整場活動非常熱鬧、溫馨。
(中時)
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