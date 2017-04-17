工人施工不慎從2層樓高墜落 警消吊掛送醫

工人卡在狹窄的山壁與擋泥牆間。（黎薇翻攝）

警消利用三角吊袋及省力滑輪組，將卡在窄縫中的工人吊掛送醫。（黎薇翻攝）

苗栗縣頭份市一處建屋工地下午近1時許傳出工人墜落意外，48歲黃姓工人工作時不慎掉落山壁與擋泥牆間，人卡住動彈不得，其他工人見狀開車到頭份消防隊報案，帶領消防隊員前往工地。

該處工地位置偏僻，目擊工人說，黃男當時踩在木板上，疑因木板斷裂，從2層樓高墜落。

頭份消防隊抵達現場，發現黃男以跪趴姿勢卡在陡坡山壁跟擋泥牆間，由於空間很窄，手、腳無法伸展，黃男不斷喊腳痛，救難人員先以夾板固定，再利用三角吊袋及省力滑輪組將他吊掛上來。

黃男雙腳變形送醫，頭部後方有血腫情形，送醫時意識清楚。

(中時)