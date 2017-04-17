武漢掃黃 整治卡片招嫖

武漢市部分酒店存在卡片招嫖問題，當地警方自3月下旬開始，整治卡片招嫖，至4月15日，全市共查處散發招嫖卡片案件18起、招嫖案件3起，行政拘留22人，收繳招嫖卡片3300餘張。

澎湃新聞網17日報導，警方說，3月下旬以來，洪山分局等出動警力200餘人次，共清查賓館酒店58家，現行抓獲散發招嫖卡片違法人員8人，全部予以行政拘留。

此外，武漢警方還要求旅店單位加強保安員和監視器巡查，嚴防出現散發招嫖卡片問題，一旦發現散發招嫖卡片線索，及時報警。督促轄區酒店印製張貼「嚴禁卡片招嫖、網路招嫖」等方面內容的警示標語，在醒目處張貼或利用電子屏滾動播放。同時，加強印刷單位管控，嚴禁印刷招嫖卡。

(旺報)