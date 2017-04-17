破重案阻鉅額詐騙 縣長局長表揚嘉勉
縣長徐耀昌上午到縣警局頒發獎勵金，為破獲百萬元竊案、三義木雕竊盜案及警民合作阻止鉅額詐騙案等有功單位，肯定警民合作無間穩定地方治安，並期勉再接再厲持續強化地方治安與交通，提供縣民安全無虞的生活環境。
另為推動警政學習型組織，並因應有3位新任分局長到職，17日月會再次邀請陳永隆博士，講授知識管理相關議題，並由刑事警察大隊、鑑識科及苗栗分局等3個單位，針對「知識地圖（KM三寶）」在現行業務上的運用及執行狀況做簡報，由陳永隆作診斷並提供建議，持續激發團隊學習及系統思考。
上午月報表揚對象，包括日前發生在苗栗地區的住宅失竊百萬元財物案，警方針對案發時間、侵入方式、行竊歷程等犯罪手法，在案發6小時就追查逮捕「赤腳大盜」陳嫌，並追回放在機車內的贓物，展現積極辦案效率。
另三義木雕工作坊日前失竊24件木雕藝品，警方獲報後立即派鑑識人員前往現場採證，並調閱路口監視器追查，針對案發時間過濾可疑車輛，掌握歹徒行蹤，在林口交流道匝道包抄攔截，迅速破獲陳姓等3名主嫌。
在阻詐方面，縣內超商、漁會信用部、郵局近期配合員警，針對異常提款、匯款疑似詐騙案實施關懷提問，成功攔阻詐欺金額近300萬元，為民眾保住錢財，成果優異。
縣長徐耀昌與警察局長金浩明在會中並頒發感謝狀表揚精工陶瓷、安泰起重等單位，感謝熱心協助竹南警分局中港海口派出所廳舍修繕，提供員警更好的處所，加強為民服務。
(中時)
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