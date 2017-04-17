草療病房內設置「健康存摺」 就醫情形全整合

▲草屯療養院在服務台與病房都設置「健康存摺」查詢站，讓病人使用科技，瞭解健康。（楊樹煌攝）

▲草屯療養院長簡以嘉〈中〉用心指導病人如何使用科技媒材，自主管理健康。（楊樹煌攝）

衛福部草屯療養院為幫助住院病人瞭解自己就醫與健康狀況，特別在病房內設置「健康存摺」查詢站，協助病友註冊，並教導使用，讓病友除可整合自己就醫情形，還可即時與醫護人員討論，對自己健康有更深入瞭解，使用過的病友，無不豎起大姆指，表示「非常讚」！

長期住院的病友阿粉表示，感謝醫院用心建立「健康存摺」，讓我們可利用科技，隨時透過網路瞭解健康訊息，包括就診資料、檢查報告及藥物使用情形，並隨時可和病房醫師、護理人員討論，避免重複用藥，且其他醫院檢驗結果亦可提供醫師參考，真的很方便。

草療院長簡以嘉表示，該院為促進病人健康自主管理，發給每位病人健康護照，引導住院病人利用科技、使用健康存摺，將各項資訊填入健康護照中，主動做好健康管理，也透過健康數據追蹤比較，達到更多醫療參與。

草療目前在服務台與所有病房都設有「健康存摺」查詢站，協助家屬與病人善用科技的媒材，整合健康與就醫狀況，掌握健康資訊，提升個人健康自主管理，掌握健康人生。

(中時)