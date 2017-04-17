發展核武 朝中社：保障朝鮮無限繁榮

朝中社在報導閱兵式晚會新聞中指出，在金正恩英明領導下，自主研發的核武展示強大國家實力，將保障朝鮮千萬年繁榮。（圖／美聯社）

北韓（15）日在平壤舉辦閱兵大典，金正恩為答謝參與閱兵式嘉賓，隔日舉辦功勳國家合唱團演出。在朝鮮中央通訊社相關報導提到，在金正恩英明領導下，自主研發的核雷轟展示強大國家實力，將保障朝鮮千萬年繁榮。

朝鮮中央通訊社報導指出，16日感謝閱兵式嘉賓的晚會中，邀請功勳國家合唱團演出，領袖金正恩、朝鮮人民軍總政治局長黃炳誓、人民軍總參謀長李光洙、人民武力部長朴英植及總參謀部作戰局局長李永吉皆有出席。

報導指出，晚會演唱曲目包括《領袖與將軍永遠和我們在一起》、《光榮阿！朝鮮勞動黨》、《祝最高司令官同志身體健康》、《士兵生活在將軍的近旁》、《說吧，士兵的愛》，並寫道「在金正恩英明領導下，自主研發的核雷轟展示最強大的國家實力，將保障朝鮮千萬年無限繁榮」。

韓媒指出，「核雷轟」應是形容核武發射的巨大聲響，有炫耀核試意味。

(中時電子報)