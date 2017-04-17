蝦皮感恩月拚好運 買手機殼抽紅色iPhone 7
即將到來的5月報稅季節，不少人頓時覺得荷包縮水，開始提前精打細算。蝦皮拍賣自即日起推出「蝦皮感恩月」活動，四重好康大禮回饋消費者！除有百萬購物金外，並推出「買手機殼送手機」活動送iPhone 7以及蝦皮潮流服飾名店5折起、超商取貨抽爆汁熱狗等，要讓所有消費者省荷包的同時也能享受好生活！
蝦皮感恩月好康四重送 報稅季荷包不縮水
根據資策會(MIC)最新調查，台灣有近九成的網購族，其中行動購物人口更高達63%，顯示台灣消費者對於網購依賴日漸加深。蝦皮拍賣在台上線一年半，用戶已突破800萬。為感謝用戶並希望讓消費者在報稅季花小錢也能擁有大享受，蝦皮拍賣自即日起推出「蝦皮感恩月」好康四重送。
【第一重-百萬購物金大方送】：即日起至4/20參加「蝦皮感恩月」猜題活動，即可獲得總價百萬購物金；此外4/21-4/27不限金額選擇信用卡付款交易成功，買/賣家都有機會抽中$999蝦皮購物金；更於4/22起，4月每週末使用信用卡交易滿$1,200還可現折$80。
【第二重-你買手機殼，蝦皮送你新手機！】：即日起至5/9止，蝦皮拍賣更回饋廣大3C迷，推出「買手機殼送手機」活動，只要於手機平板及周邊商品類別單筆消費滿$499，週週抽最新款手機，祭出iPhone 7 消光紅及曜石黑，讓消費者花小錢買到大享受！
【第三重-蝦皮時裝月名店快閃5折】：「蝦皮時裝月」48hr限時折扣輪番上陣，潮牌名店最低5折起！如4/17-19將有藝人KID自有品牌快閃優惠。
【第四重-7-ELEVEN取貨抽爆汁熱狗】：蝦皮感恩月與7-ELEVEN超商合作，4/12-25期間至7-ELEVEN取貨成功者，就有機會抽中限量爆汁熱狗，購買指定商品再送$10蝦皮購物金！
(中時電子報)
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